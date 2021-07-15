"Ліга чемпіонів? Це саме те, що я хочу. Це мета кожного. Я перейшов в клуб, якому 51 рік, і він ніколи не вигравав Лігу чемпіонів. Це стало б історичним досягненням.

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Якщо дивитися на це з особистої точки зору, то п'ята перемога у Лізі чемпіонів стала б важливим досягненням", – цитує Рамоса As.

Нагадаємо, після 16 років у Реалі Серхіо перебрався до ПСЖ на правах вільного агента та підписав з парижанами дворічний контракт. У минулому розіграші ЛЧ ПСЖ добрався до півфіналу, де поступився Манчестер Сіті.

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