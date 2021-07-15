"Лига чемпионов? Это именно то, что я хочу. Это цель каждого. Я перешел в клуб, которому 51 год, и он никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Это стало бы историческим достижением.

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Если смотреть на это с личной точки зрения, то пятая победа в Лиге чемпионов стала бы важным достижением", – цитирует Рамоса As.

Напомним, после 16 лет в Реале Серхио перебрался в ПСЖ на правах свободного агента и подписал с парижанами двухлетний контракт. В прошлом розыгрыше ЛЧ ПСЖ добрался до полуфинала, где уступил Манчестер Сити.

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