"У Мадриді я провів чудовий час. Збережу це в пам'яті. Сумно покидати будинок, який дав тобі так багато. Я вирішив перейти в ПСЖ – команду з реальним проектом. Мені подобаються нові виклики, хочу перемагати.

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Сподіваюся, я зможу виступати тут, як в Реалі. Я збережу ці унікальні спогади, які не порівняти ні з чим. Тепер я перейшов в ідеальну команду. Тут я і хотів бути.

Я ніколи не буду святкувати гол у ворота Реала. Це моя сім'я, цей клуб – в моєму серці. Вони заслуговують на повагу. Я не буду святкувати ні гол Реалу, ні перемоги над ним", – цитує Рамоса AS.

Нагадаємо, Серхіо все ж погодився залишитись у Мадриді, але керівництво Реала відповіло, що гравець дуже довго ухвалював рішення, тому співпраці не буде. 35-річний іспанець підписав контракт з ПСЖ до літа 2023-го.

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