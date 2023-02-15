Після поєдинку ПСЖ – Баварія Рамос підійшов до вболівальників паризького клубу та опинився в оточенні фотографів на бігових доріжках Парк де Пренс.

Коман знову вжалив рідний клуб: відеоогляд матчу ПСЖ – Баварія – 0:1

Іспанець спочатку зробив зауваження одному з представників преси, з яким зіштовхнувся. Після невеликого діалогу ще один фотограф зачепив Серхіо, через що той вибухнув. Рамос одразу сильно штовхнув працівника преси.

До слова, ПСЖ поступився Баварії в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:1). Матч-відповідь відбудеться 8 березня.

Баварія перемогла ПСЖ у матчі з вилученням та двома скасованими голами Мбаппе