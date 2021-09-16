Пятов пробився до десятки найдосвідченіших воротарів Ліги чемпіонів – зіркова компанія з українським слідом
06:00 - Читать на русском
Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов мав незначний привід для гордості у матчі проти Шерифа (0:2).
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Лідер "гірників" проводив свій 70-й поєдинок в основному етапі Ліги чемпіонів.
Шериф – Шахтар: відео голів та огляд матчу
Пятов став лише 10-им голкіпером, якому підкорився такий ювілей, інформує Zorya Londonsk. Компанія воротаря Шахтаря дійсно вражає – Касільяс, Буффон, Нойєр, Чех, Вальдес, ван дер Сар, Кан, Шовковський (ще один українець) і Діда.
На жаль, історичне досягнення Пятова було зіпсоване сенсаційною поразкою від Шерифа (0:2).
Шериф впевнено розбив Шахтар у матчі 1 туру ЛЧ – гучний ляпас від Вернидуба, в якого знайшовся свій Крістіано
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