Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов мав незначний привід для гордості у матчі проти Шерифа (0:2).

Лідер "гірників" проводив свій 70-й поєдинок в основному етапі Ліги чемпіонів.

Шериф – Шахтар: відео голів та огляд матчу

Пятов став лише 10-им голкіпером, якому підкорився такий ювілей, інформує Zorya Londonsk. Компанія воротаря Шахтаря дійсно вражає – Касільяс, Буффон, Нойєр, Чех, Вальдес, ван дер Сар, Кан, Шовковський (ще один українець) і Діда.

На жаль, історичне досягнення Пятова було зіпсоване сенсаційною поразкою від Шерифа (0:2).

Шериф впевнено розбив Шахтар у матчі 1 туру ЛЧ – гучний ляпас від Вернидуба, в якого знайшовся свій Крістіано