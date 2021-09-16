Голкипер Шахтера Андрей Пятов имел незначительный повод для гордости в матче против Шерифа (0:2).

Лидер "горняков" проводил свой 70-й поединок в основном этапе Лиги чемпионов.

Шериф – Шахтер: видео голов и обзор матча

Пятов стал лишь десятым голкипером, которому покорился такой юбилей, информирует Zorya Londonsk. Компания вратаря Шахтера действительно впечатляет – Касильяс, Буффон, Нойер, Чех, Вальдес, ван дер Сар, Кан, Шовковский (еще один украинец) и Дида.

К сожалению, историческое достижение Пятова было испорчено сенсационным поражением от Шерифа (0:2).

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