Пятов – про матч з Манчестер Сіті: Шахтар завжди грає на перемогу

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився очікуваннями від поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Я не роблю прогнозів. Шахтар завжди грає на перемогу. Завтра все побачимо, хто як налаштувався і сконцентрувався. Наш план – перемогти.

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Найбільш пам'ятний матч проти команд Гвардіоли – переможний. Але були і великі поразки. Хотілося б уникнути поразок. Тим більше, що в поразках були помилки суддівського корпусу. Хотілося б їх уникнути.

Зінченко і Гвардіола сказали, що гравці "містян" шукають квартири в Харкові. Хотілося б жити в Манчестері? Не скажу, що там дуже гарне місто. У нас красивіше (посміхається. – примітка). Але якщо їм так тут подобається, можу порекомендувати їм кілька ріелторів", – сказав Пятов.

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