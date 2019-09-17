Пятов – о матче с Манчестер Сити: Шахтер всегда играет на победу

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился ожиданиями от поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Я не делаю прогнозов. Шахтер всегда играет на победу. Завтра все увидим, кто как настроился и сконцентрировался. Наш план – победить.

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Самый памятный матч против команд Гвардиолы – победный. Но были и крупные поражения. Хотелось бы избежать поражения. Тем более, что в поражениях были ошибки судейского корпуса. Хотелось бы их избежать.

Зинченко и Гвардиола сказали, что игроки "горожан" ищут квартиры в Харькове. Хотелось бы жить в Манчестере? Не скажу, что там очень красивый город. У нас красивее (улыбается. – примечание). Но если им так здесь нравится, могу порекомендовать им несколько риэлторов", – сказал Пятов.

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