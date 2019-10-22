Пятов – про епізод з пенальті: На повторах видно, що я завалив гравця Динамо Загреб

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов визнав свою провину у призначенні пенальті в матчі Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

"На повторах видно, що я його завалив. Але повтори не показують усю ситуацію. Адже гравець приходить навмисно, я судді говорив, він не грає в м'яч, навіть не дивиться на нього. Грає у воротаря. Суддя так вирішив. Він і перед цим стояв, просто в корпус мені грав. Але пенальті.

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Ми грали на перемогу. Домашній матч, потрібно було вигравати. Зрівняли, могли забити, але могли і пропустити. У них тактика – вони грають в три захисники. Якщо ми втрачаємо м'яч – отримуємо контратаку. Чим менше втрачаємо – тим менше проблем.

Матч в Загребі – це не фінал. Ще багато матчів, нічого ще не вирішене. Нам потрібно набирати максимум очок", – цитує Пятова Tribuna.com.

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