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Пятов – про епізод з пенальті: На повторах видно, що я завалив гравця Динамо Загреб

22 жовтня 23:35 844 Читать на русском
Пятов – про епізод з пенальті: На повторах видно, що я завалив гравця Динамо Загреб
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов визнав свою провину у призначенні пенальті в матчі Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

"На повторах видно, що я його завалив. Але повтори не показують усю ситуацію. Адже гравець приходить навмисно, я судді говорив, він не грає в м'яч, навіть не дивиться на нього. Грає у воротаря. Суддя так вирішив. Він і перед цим стояв, просто в корпус мені грав. Але пенальті.

Шахтар – Динамо Загреб – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ми грали на перемогу. Домашній матч, потрібно було вигравати. Зрівняли, могли забити, але могли і пропустити. У них тактика – вони грають в три захисники. Якщо ми втрачаємо м'яч – отримуємо контратаку. Чим менше втрачаємо – тим менше проблем.

Матч в Загребі – це не фінал. Ще багато матчів, нічого ще не вирішене. Нам потрібно набирати максимум очок", – цитує Пятова Tribuna.com.

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Шахтар – Динамо Загреб – 2:2 – відео голів та огляд матчу
22 жовтня
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Теги
Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Загреб Андрій Пятов Андрій Пятов
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