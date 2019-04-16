П'ять спринтерів, чемпіон України та Генк із неймовірним Маліновським: учасники групового етапу ЛЧ 2019/20 прямо зараз

Якщо б національні чемпіонати завершилися минулої неділі ввечері, то склад учасників групового етапу Ліги чемпіонів наступного сезону виглядав би доволі цікавим.

Європейські чемпіонати вийшли на фінішну пряму, тому актуальним стає турнірне становище команд у провідних першостях континенту. Від цього залежить, хто гратиме на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні 2019/20.

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Автоматичні путівки до цього раунду головного євротурніру отримають 26 клубів. Напряму в групи ЛЧ виходять: по 4 іспанських, англійських, італійських і німецьких клуби, два представники Франції та Росії, а також чемпіони Португалії, України, Бельгії та Туреччини.

Якщо б усі європейські чемпіонати завершилися минулих вихідних, то груповий етап чемпіонської ліги наступного сезону складався б із таких клубів:

Іспанія: Барселона*, Атлетіко, Реал, Севілья

Англія: Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал

Італія: Ювентус, Наполі, Інтер, Мілан

Німеччина: Баварія, Борусія Д, РБ Лейпциг, Айнтрахт Ф

Франція: Парі Сен-Жермен, Лілль

Росія: Зеніт, Локомотив

Португалія: Бенфіка

Україна: Шахтар

Бельгія: Генк

Туреччина: Істанбул Башакшехір

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Окрім того, відразу до групи ЛЧ потраплять переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи цього сезону. Ще шість перепусток команди, серед яких і майбутній віце-чемпіон України, розіграють у кваліфікації.

Барселона, яка вже гарантувала собі вихід до групового етапу на наступний сезон, зіграє на цій стадії вже 24-й раз. Це рекорд, а до його спіавторства ще мають шанс долучитися мадридський Реал (наразі 3-й у Ла Лізі, 10 очок переваги над 5-м місцем за шість до кінця першості) та Порту. "Дракони" мають однакову кількість очок із Бенфікою, але поступаються лісабонцям за різницею м'ячів. Хлопці Сержіу Консейсау мають ще 5 турів, аби виправити ситуацію. Або ж можуть "просто" виграти ЛЧ цьогоріч...

Натомість Ювентус зіграє на груповому етапі головного євротурніру вдвадцяте. Зрівнятися із туринцями може й лондонський Арсенал. Так, на "канонірів" ще чекає важка боротьба за топ-4 в АПЛ, але не слід забувати про магію Унаї Емері в Лізі Європи. Там лондонці вже дісталися чвертьфіналу й у першому матчі з Наполі (2:0) зробили вагому заявку на вихід до 1/2 фіналу.

Цікаво, що зі всіх чвертьфіналістів ЛЧ у цьому сезоні лише Манчестер Юнайтед і Порту наразі не перебувають у зоні виходу до групового етапу. Амстердамський Аякс взагалі там не може перебувати через низький рейтинг Нідерландів у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Вперше за 5 років може повернутися до турніру його 7-разовий переможець Мілан. Щоправда, "россонері" ще треба витримати тиск опонентів у боротьбі за місце під сонцем – столичних Роми та Лаціо, а також Аталанти, Торіно та Сампдорії. Інша справа – турецький Істанбул Башакшехір. Команда, яка готується наприкінці травня вперше підняти чемпіонський кубок над головою, може стати абсолютним дебютантом групового етапу ЛЧ.

Наостанок про Україну. Тут наразі все просто – хто стане чемпіоном, той і напевне гратиме в групі чемпіонської ліги. За 8 турів до кінця першості Шахтар випереджає Динамо на 7 очок і, навіть з огляду на очне протистояння вітчизняних грандів, навряд "біло-сині" зможуть відіграти дефіцит від донеччан. Отже, киянам, найімовірніше, доведеться стартувати в кваліфікації...

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