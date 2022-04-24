Франція точно буде представлена у фіналі жіночої Ліги чемпіонів. Наразі Ліон має більше шансів, щоб туди потрапити.

Жіноча ЛЧ, 1/2 фіналу (перший матч)

Ліон – ПСЖ – 3:2

Голи: Ренард, 23 (п), Макаріо, 34, 50 – Катото, 6, Дудек, 58 (п)

У нинішньому сезоні Ліон знову нагадує ту команду, яка була гегемоном кілька років тому. "Ткачі" впевнено лідирують в чемпіонаті Франції й наблизилися до фіналу Ліги чемпіонів. Хоча мінімальний розрив у рахунку перед матчем-відповіддю залишає інтригу живою.

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ПСЖ навіть забив першим, але далі Ліон без проблем відповів трьома голами. Окремо кілька слів заслуговує останній з них. Абсурдні дії двох захисниць та голкіперки парижан призвели до того, що Катаріна Макаріо просто підбігла і добила м'яч у сітку.