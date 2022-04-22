Жіноча Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, перший матч

Барселона – Вольфсбург – 5:1

Голи: Бонматі, 3, Хансен, 10, Ермосо, 33, Путельяс, 38, 85 (пен.) – Рурд, 73

Каталонці вирішили потужно підтримати своїх дівчат, зібравши на стадіоні 91648 глядачів. Це новий світовий рекорд для жіночого футболу. Попередній також оформила Барселона у домашньому Класіко проти Реала (91553).

Українська арбітриня отримала призначення на поєдинок кваліфікації до жіночого ЧС-2023

Вольфсбург виявився зовсім не готовим до такого тиску арени. Вже у перші 10 хвилин голкіперу "вовчиць" довелося двічі витягати м'яч із сітки. Німкені навіть ставали у енергетичне коло, але не допомогло – ще 2 голи Барси до перерви. У другому таймі "блаугранас" скинули оберти і навіть дозволили суперницям відквитати один м'яч. Втім, найкраща футболістка світу Алексія Путельяс прибила буд-які мрії про камбек, оформивши дубль і остаточні 5:1.

Матч-відповідь у Німеччині відбудеться 30 квітня, але розраховувати на інтригу важко. У іншому півфіналі будуть боротися французькі клуби – ПСЖ та Ліон.

Хто творитиме історію в жіночому футболі – серед найкращих талантів суцільна екзотика