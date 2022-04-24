Франция будет точно представлена в финале женской Лиги чемпионов. У Лиона есть больше шансов, чтобы туда попасть.

Женская ЛЧ, 1/2 финала (первый матч)

Лион – ПСЖ – 3:2

Голы: Ренард, 23(п), Макарио, 34, 50 – Катото, 6, Дудек, 58(п)

В нынешнем сезоне Лион снова напоминает ту команду, которая являлась гегемоном несколько лет назад. "Ткачи" уверенно лидируют в чемпионате Франции и приблизились к финалу Лиги чемпионов. Хотя минимальный разрыв в счете перед ответным матчем оставляет интригу живой.

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ПСЖ даже забил первым, но дальше Лион без проблем ответил тремя голами. Отдельно несколько слов заслуживает последний из них. Абсурдные действия двух защитниц и голкиперки парижан привели к тому, что Катарина Макарио просто подбежала и добила мяч в сетку.