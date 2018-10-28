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ПСЖ – Наполі – 2:2 – відео голів та огляд матчу

25 жовтня 01:02 1218 Читать на русском
ПСЖ – Наполі – 2:2 – відео голів та огляд матчу
ПСЖ – Наполі– 2:2 – відео голів та огляд матчу

ПСЖ зіграв внічию із Наполі у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19. Дивіться відео голів та огляд матчу ПСЖ – Наполі.

Парі Сен-Жермен на власному полі приймав Наполі. Гості активніше розпочали матч і заслужено відкрили рахунок зусиллями Лоренцо Інсіньє. Після перерви вже ПСЖ заграв активніше і це дало результат на 61-й хвилині, коли Маріо Руй зрізав м'яч у власні ворота. Здавалось, Дріс Мертенс вирвав перемогу для Наполі, але Анхель Ді Марія зрівняв рахунок перед самісіньким фінальним свистком.

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Після цього туру Ліверпуль очолив турнірну таблицю групи С, маючи у своєму активі 6 очок. Наполі відстає від "червоних" на один заліковий пункт. ПСЖ йде на третій позиції, а Црвена Звезда замикає квартет.

Ліга чемпіонів 2018/2019, 3-й тур, група С

ПСЖ – Наполі – 2:2

Голи: Руй, 61, Ді Марія, 90+2 – Інсіньє, 29, Мертенс, 77

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів3 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Наполі: Середа 24 жовтня 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
2 : 2
Наполі
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