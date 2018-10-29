ПСЖ – Наполи – 2:2 – видео голов и обзор матча

ПСЖ сыграв вничью с Наполи в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ – Наполи.

Пари Сен-Жермен на своем поле принимал Наполи. Гости активно начали матч и заслуженно открыли счет усилиями Лоренцо Инсинье. После перерыва уже ПСЖ заиграл острее и это дало результат на 61-й минуте, когда Марио Руй срезал мяч в собственные ворота. Казалось, Мертенс вырвал победу для Наполи, но Анхель Ди Мария сравнял счет перед самым финальным свистком.

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После этого тура Ливерпуль возглавил турнирную таблицу группы С, имея в своем активе 6 очков. Наполи отстает от "красных" на один зачетный пункт. ПСЖ идет на третьей позиции, а Црвена Звезда замыкает квартет.

Лига чемпионов 2018/2019, 3-й тур, группа С

ПСЖ – Наполи – 2:2

Голы: Руй, 61, Ди Мария, 90+2 – Инсинье, 29, Мертенс, 77