Ліга чемпіонів: Ліверпуль розгромив Црвену Звезду, ПСЖ врятувався в матчі з Наполі

Завершилися матчі 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА у групі С. Ліверпуль переміг, Наполі та ПСЖ зіграли внічию.

Парі Сен-Жермен на власному полі приймав Наполі. Гості активніше розпочали матч і заслужено відкрили рахунок зусиллями Лоренцо Інсіньє. Після перерви вже ПСЖ заграв активніше і це дало результат на 61-й хвилині, коли Маріо Руй зрізав м'яч у власні ворота. Здавалось, Дріс Мертенс вирвав перемогу для Наполі, але Анхель Ді Марія зрівняв рахунок перед самісіньким фінальним свистком.

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Ліверпуль вдома не залишив шансів Црвені Звезді. Фірміно на 20-й хвилині відкрив рахунок, а Салах ще до перерви подвоїв перевагу "червоних". У другій половині зустрічі все той же салах забив свій 50-й гол за Ліверпуль, реалізувавши пенальті. Ще один 11-метровий удар не реалізував Мане, але згодом сенегалець зумів відзначитися з гри.

Після цього туру Ліверпуль очолив турнірну таблицю групи С, маючи у своєму активі 6 очок. Наполі відстає від "червоних" на один заліковий пункт. ПСЖ йде на третій позиції, а Црвена Звезда замикає квартет.

Ліга чемпіонів 2018/2019, 3-й тур, група С

ПСЖ – Наполі – 2:2

Голи: Руй, 61, Ді Марія, 90+2 – Інсіньє, 29, Мертенс, 77

Ліверпуль – Црвена Звезда – 4:0

Голи: Фірміно, 20, Салах, 45, 51 (пенальті), Мане, 80

Нереалізований пенальті: Мане, 77