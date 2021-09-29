Встреча между ПСЖ и Манчестер Сити была центральной во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. У парижан была мотивация отомстить за весенние поражения в полуфинале турнира, однако большинство болельщиков интересовала другая сторона противостояния – выйдет ли сегодня Месси? И сколько вообще звездных новичков выставит Почеттино в основу?

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В итоге, он выставил всех, кроме Вейналдума и травмированного Рамоса. Украинские же фанаты остались без локальной интриги – о травме Зинченко было известно заранее. Его, как и ожидалось, заменил Канселу.

От битвы двух дрим-тим ожидали чего-то фееричного, однако не тут-то было. В первом тайме скорости были посредственными, а моментов возникало мало. По сути, ПСЖ и Сити имели только по две возможности отличиться – и первую же из них хозяева превратили в гол! На 8-й минуте Мбаппе ворвался на правый край штрафной и покатил мяч на Неймара, а бразилец в попытке отдать передачу вперед на Месси не смог нормально попасть по мячу – впрочем, у него получилась идеальная скидка на левый край под удар Гуйе. Идрисса принял ее и метров с семи попал в дальнюю девятку. 1:0!

После этого команды вели затяжную позиционную борьбу. Месси собирал на себе фолы, но не выделялся. Неймар выполнял красивые финты, Марез и Грилиш качали оппонентов на флангах, но ничего острого долгое время не возникало. Когда игра окончательно успокоилась, Манчестер Сити неожиданно создал супермомент: на 26-й минуте Стерлинг замкнул подачу из глубины, пробив головой в перекладину, а Бернарду Силва тут же сыграл на добивании – впрочем, с метра он умудрился попасть в ту же перекладину!

ПСЖ ответил на 38-й минуте классной контратакой, в завершении которой Эррера мощно выстрелил метров с 22-х. Эдерсон парировал. Последнее же слово в первом тайме осталось за "горожанами": гости заработали угловой, подача с него пошла на дальнюю штангу, а Диаш замкнул ее ударом головой – теперь уже Доннарума проявил мастер-класс. В итоге, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе парижан.

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Если в первом тайме игра была равной (только перед перерывом Сити начал набирать обороты), то в начале второго тайма преимущество подопечных Пепа Гвардиолы стала бесспорным. Англичане держали мяч 64% игрового времени, плели крутые комбинации и дважды могли сравнять счет в результате проникающих передач с фланга за спины защитникам. Первый шанс уже на 47-й минуте упустил Стерлинг, который пробил параллельно воротам метров с восьми, а вторую возможность получил де Брюйне – Кевин мощно выстрелил с правого края штрафной, однако Доннарумма парировал!

В середине второго тайма Манчестер Сити продолжал владеть инициативой, но игра несколько раскрылась. В частности, на 65-й минуте Неймар мог забить второй гол в ворота Эдерсона, прорвавшись по правому флангу в штрафную и нанеся удар в ближний угол. Бразилец попал во внешнюю сторону сетки, а "горожане" огрызнулись двумя ударами метров с 20-ти – Марез направил мяч в руки Доннаруммы, а вот де Брюйне на 71-й минуте едва не попал в левый нижний! Сфера пролетела в сантиметре от нее. Пеп Гвардиола, между тем, освежил атаку Фоденом, сняв с игры Грилиша.

Ближе к взятию ворот был Манчестер Сити, однако не всегда порядок бьет класс. На 74-й минуте случилось то, о чем мечтали все парижские фаны: Месси в фирменном стиле исполнил диагональное смещение с фланга в штрафную, обыгрался перед ней с Мбаппе и мощным ударом с левой выстрелил в правую девятку – без шансов для Эдерсона. 2:0! Лионель забил дебютный гол в футболке ПСЖ.

Через пять минут Марез мог возродить интригу во встрече, принял прострел с левого фланга на дальней штанге и пробил с острого угла, однако Доннарумма выручил ПСЖ. После этого гости провели еще несколько интересных атак, но ни одна из них острого завершения не имела. Только в компенсированное время Сити разродился моментом, но это был только удар Мареза со штрафного во вратарский угол. Доннарумма справился. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу парижан!