ПСЖ в рамках 1/8 фіналу ЛЧ приймає Баварію. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між ПСЖ і Баварією пройде у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.

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Кіліан Мбаппе залишився у запасі парижан, не зумівши повністю відновитись від пошкодження. Натомість, в основі господарів вийшов Зейр-Емері – у віці 16 років і 344 днів він став наймолодшим футболістом в історії плей-офф ЛЧ, якого випустили в основі.

Стартові склади

ПСЖ:

Баварія:

ПСЖ – Баварія: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів