ПСЖ – Баварія: Мбаппе в запасі, 16-річний юнак б'є рекорд ЛЧ – онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу
21:50 - Читать на русском
ПСЖ в рамках 1/8 фіналу ЛЧ приймає Баварію. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між ПСЖ і Баварією пройде у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.
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Кіліан Мбаппе залишився у запасі парижан, не зумівши повністю відновитись від пошкодження. Натомість, в основі господарів вийшов Зейр-Емері – у віці 16 років і 344 днів він став наймолодшим футболістом в історії плей-офф ЛЧ, якого випустили в основі.
Стартові склади
ПСЖ:
Баварія:
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