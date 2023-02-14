Ось ми й дочекались на повернення Ліги чемпіонів. Найпрестижніший клубний турнір повертається до нас із протистоянням, яке за останні роки встигло стати класичним. ПСЖ й Баварія регулярно влаштовували битви у групі, рубалися в лісабонському фіналі-2020 і влаштували епічну зарубу в 2021-му – це тоді, коли Мбаппе самотужки обіграв Мюнхен без Лєвандовскі.

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Щоправда, нині команди далекі від того лоску. Парижан останнім часом штормить на всіх фронтах. Так, вони залишаються лідерами Ліги 1, але відрив становить всього 5 очок – і це лишень завдяки потужному відрізку до ЧС-2022, коли вдалося виграти 13 з 15-ти матчів. У новому ж році ПСЖ встиг програти Лансу, Ренну та Монако, а з Реймсом вдалося видряпати нічию. Крім того, команда вилетіла з Кубку, програвши Марселю.

Щонайгірше, дві останні поразки сталися прямо перед Баварією. Рівень гри при цьому залишається вкрай сумнівним – особливо під пресингом. До того ж, дрім-тім страждає від позафутбольних проблем. Неймар так принижує молодь, Маркіньйос ледь з ним не побився, а спортдир Луїш Кампуш перебуває у натягнутих відносинах з Неєм.

Словом, до матчу ПСЖ підходить в якості тіні від сили, яку можна було спостерігати до зими. Лише один з дев'яти останніх матчів вдалося провести без пропущених голів, а перший тайм з Реймсом завершився зі статистикою 1:9 за ударами на користь андердога. Втім, списувати Париж до стартового свистка не варто.

Підопічні Крістофа Галтьє залишаються надзвичайно потужними в плані роботи на м'ячі, а приблизно півкоманди здатні компенсувати тактичні перекоси своєю геніальністю. Зірки парижан регулярно виконують це на найвищому рівні. Втім, острах щодо неготовності пресингувати й триматись під пресингом у французів дуже великий.

У Баварії справа зараз теж йдуть не найкращим чином. Після відновлення сезону в Бундеслізі мюнхенці розписали три поспіль нічиїх – причому очки відібрали не тільки міцні Лейпциг та Айнтрахт, а і зовсім скромний Кельн. Перемога над Вольфсбургом також виглядала не дуже переконливо, адже суперник награв аж на 2,54 очікуваних голи проти 0,57 у чеміпона.

Як наслідок, Уніон наблизився до вершини на відстань у одне очко, а Борусія Дортмунд йде у трьох балах позаду. Не цього чекаєш від "рекордмайстера" в середині лютого, однак тривог перед ПСЖ у німців значно менше. Все ж, останні два матчі вони виграли, причому з 0,57 xG на Фольксваген Арені команда витиснула аж 4 голи. Перебору чи недобору за очікуваними очками немає, а за інтенсивністю пресингу підопічні Юліана Нагельсманна є одними з найкращих у Європі – серед грандів сильніше тисне тільки Барса.

Клуб зіткнувся з кадровими проблемами, але грамотна трансферна політика компенсувала більшість з них. Зоммер став у рамку воріт, Блінд посилив глибину складу, а Канселу у перших двох матчах за Мюнхен віддав два асисти. Тим не менш, в таборі "рекордмайстера" та серед німецької преси присутній певний острах. Гра бувала і кращою, а перформанси суперзірок ПСЖ проти Баварії явно сняться мюнхенцям у нічних жахах.

Кадрова ситуація

Головним питанням залишається готовність Мбаппе. Нападник травмував стегно й пропустив два останні матчі, і нині його участь у матчі перебуває під сумнівом. У понеділок він тренувався у загальній групі, однак Крісто Галтьє побоюється випускати його з перших хвилин – є вірогідність рецидиву. ЗМІ не дають однозначних оцінок – значна частина преси впевнена, що форвард зіграє, а от L'Equipe в свій орієнтовний склад Мбаппе не поставила.

Крім того, Мессі не зіграв в останньому турі через пошкодження задньої поверхні стегна, але зараз він має бути готовим. Аналогічна історія з Верратті. Мукієле та Санчеш залишаються в лазареті, але й це не всі проблеми. Перед поєдинком проти Монако команду вразив кишковий вірус, через який довелося випустити напіврезерв. Словом, Крістофу Галтьє не позаздриш.

У Баварії теж не все добре. Нойєр і Ернандес травмувалися надовго, Мане ушкодив лікоть, у Мазрауї проблеми з серцем – всі ці люди не потрапили у заявку. Втім, заміни немає тільки сенегальцю, тож особливої тривоги в таборі "рекордмайстера" немає.

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Баварія

ПСЖ: Доннарумма – Маркіньйос, Данілу, Рамос – Хакімі, Верратті, Руїс, Мендес – Мессі, Неймар, Мбаппе

Баварія: Зоммер – Канселу, Упамекано, Де Лігт, Девіс – Кімміх, Мусіала – Сане, Мюллер, Коман – Шупо-Мотінг

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери не бачать явного фаворита у цій парі. Коефіцієнти рівні, однак невеличку перевагу ми все ж віддамо Баварії. По-перше, мюнхенці стабільніші в плані гри. По-друге, у них все спокійніше в таборі. По-третє – і це найбільш важливо – німці надзвичайно потужні в пресингу.

Обидва колективи будуть боротись за контроль над м'ячем. ПСЖ без нього не живе, але сьогодні доведеться пресингувати й жити під пресингом. Тут у французів шалені труднощі. Невиразна функціональна готовність лише посилює цю проблему, тож ми поставимо на перемогу підопічних Юліана Нагельсманна.

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