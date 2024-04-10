Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про найменш статусне, але не менш цікаве протистояння в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Матч Атлетіко – Борусія Д виглядає аутсайдером у боротьбі за глядацькі симпатії. Занадто вже яскравими виявились інші три афіші у чвертьфіналі. Тим не менш, футбольні естети й тактичні гіки точно повинні увімкнути цей поєдинок (хоча б у повторі), адже зустрічаються два неординарних колективи.

Мадрид у 1/8 фіналу вибив Інтер, якому пророчили перемогу в ЛЧ і який досі називають "командою майбутнього". За рівнем універсалізації складу й ігрових ролей "нерадзуррі" підійшли ледь не до ідеального "тотального футболу". Такого, яким його мріяли бачити Міхелс і Лобановський. От тільки Атлетіко нічим не гірший за цей Інтер – Дієго Сімеоне вибудував надзвичайно гнучку й тонко налаштовано ігрову модель.

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Мадридці теж працюють у модній схемі 3-5-2. У футболі Ель Чоло гравці теж мають право на вільну інтерпретацію епізодів і тут теж присутня позиційна ротація. Наприклад, форварди часто опускаються в глибину й допомагають з розіграшем, а у звільнені нападниками зони вриваються латералі. Грізманн взагалі отримав роль вільного художника, але не у негативному розумінні – навпаки, Антуан бігає по всіх зонах, створюючи перевагу для партнерів (і при цьому він встигає бити рекорди результативності).

Гравці Атлетіко щільніше прив'язані до своїх ролей, ніж у тому ж Інтері, однак їхній широкий функціонал відкриває простір для будь-яких експериментів. Льоренте доступний як форвард, латераль і центрхав, Ермосо з центрбека переходить на фланг, Сауль із центрхавів може піднятись до нападників, тощо. Команду без замін можна перезбирати, як конструктор.

"Матрацники" мають певні проблеми з просуванням м'яча із задньої лінії, адже тут бракує футболістів (і голкіперів) з хорошим першим пасом. Та і загалом мадридці обирають пасивний стиль оборони замість ставки на пресинг та активні висування між лініями. Компенсувати цей мінус допомагають рідні трибуни – у 26 останніх матчах на своєму полі Атлетіко здобу 23 перемоги, причому у 20 поєдинках команда забивала мінімум з два голи.

Щоб зовсім заспокоїти фанів Дортмунда, нагадаємо про певну нестабільність підопічних Дієго Сімеоне. Нещодавно вони зазнали домашнього розгрому від Барселони (0:3), а перед цим "кольчонерос" примудрилися програти Кадісу – аутсайдеру з 22-матчевою безвиграшною серією. 0:2. А ще була нічия з Альмерією (2:2), у якої тоді не було перемог взагалі.

Словом, за ідеєю гри Атлетіко виглядає божественно, однак реалізувати цей задум вдається не завжди. Борусія не повинна боятись такого суперника – але й сподіватись на поганий день "матрацників" теж не слід. Іспанців необхідно дивувати.

Чим здивує Дортмунд? Перш за все, своєю весняною формою. У 2024 році підопічні Едіна Терзіча провели 13 матчів, здобувши 9 перемог і розписавши 3 нічиї. На цьому відрізку "джмелі" прибили Баварію у Мюнхені (2:0), причому з кожною хвилиною "жовто-чорні" тільки додавали у якості. Також примітними є звитяги над Айнтрахтом (3:1) і ПСВ (2:0 після 1:1 на виїзді). Невдачі спіткали тільки у битвах з Хоффенхаймом і Штутгартом.

Іншим козирем Борусії є оновлена система позиційного наступу. І приходом Нурі Шахіна у тренерський штаб команда почала володіти м'ячем у структурі 3-4-2-1, а ключову роль у ній отримав орендований у Челсі фулбек Маатсен – у нього хороші передачі всіх типів, плюс він заходить в опорну зону при розіграшах. Ця система здорово наклалася на хорошу форму лідерів.

Особливо виділяється Мален, який навесні забив 7 голів і віддав 1 асист. Подейкують, що клуби АПЛ готують за Донніела 40 мільйонів євро. Його партнер Фюллькруг на цьому ж відрізку оформив 5+2. Дуже помітної ролі у дистрибуції набув Забітцер – Марсель встигає підігрувати як у білд-апі, так і на чужій третині поля. Ройс і Хуммельс теж сильно допомогли у важливих матчах проти ПСВ й Баварії.

Але не завжди за Дортмундом приємно спостерігати. Команда перебуває на початку розвитку, тож іноді все починає працювати криво. Зокрема, Борусія іноді заганяє в сон тривалими перепасовками без просування ще у стадії білд-апу. Або ж навпаки – "джмелі" протягом довгого часу залишаються без володіння. Це особливо погано для Маатсена, адже в ролі захисника він не дуже надійний (такий собі Зінченко).

Кадрова ситуація

Великою проблемою для Дортмунда у сьогоднішньому матчі стане відсутність Малена. Нідерландець ушкодив стегно, пропустив два останніх матчі й не потрапив до заявки. Також під питанням часть Джана – він не настільки критичний на полі, але ж це капітан! Точно не допоможуть травмовані Бенсабаїні та Бамба.

Атлетіко не може розраховувати на допомогу Вітоло, Ермосо, Лемара й Вітало. Вони заліковують ушкодження. Звісно ж, переживати доводиться тільки через Мемфіса – саме він перегорнув хід матчу-відповіді з Інтером, та і загалом його нестандартність і мобільність становлять велику проблему.

Орієнтовні склади на матч Атлетіко – Борусія Д

Атлетіко: Облак – Савіч, Вітсель, Хіменес – Моліна, Льоренте, Де Пауль, Коке, Ліно – Грізманн, Мората

Борусія Д: Кобель – Зюле, Джан, Хуммельс, Маатсен – Озджан, Забітцер – Ройс, Брандт, Санчо – Фюллькруг

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, що Атлетіко – фаворит протистояння. У рідних стінах мадридці майже непереможні, та і кадрове різномаїтті у команди більше й краще. У Ель Чоло більше варіантів для гейм-менеджменту, а у Едіна Терзіча зламалась головна ударна сила.

Борусія має дати бій. "Джмелі" навіть можуть сподіватись на гол, адже з обороною в Атлетіко не все в порядку. Матч в принципі не повинен стати нудним – але у перемогу "кольчонерос" віриться більше. Ставимо на успіх господарів..