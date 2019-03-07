ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Неймар облаяв арбітра у соцмережах та ризикує отримати дискваліфікацію

Нападник ПСЖ Неймар ризикує отримати покарання за свою реакцію на рішення Даміра Скоміни призначити пенальті на останніх хвилинах поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ проти Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед переміг ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Вирішальний гол забив Маркус Рашфорд, який реалізував пенальті, призначений за гру рукою Преснеля Кімпембе після удару Діогу Далота.

Арбітр матчу Дамір Скоміна скористався системою VAR, після чого і прийняв рішення про призначення 11-метрового удару. Це дуже розлютило Неймара, який пропускав поєдинок через травму та спостерігав за грою з трибун стадіону Парк де Пренс.

Кошмар, прокляття, приниження, або Чому Неймар та Мбаппе можуть втекти у Мадрид: реакція світових ЗМІ на ПСЖ – МЮ

Побачивши, що Скоміна призначив пенальті у ворота ПСЖ, Неймар не витримав. Бразилець написав гнівний пост в Instagram.

"За VAR посадили відповідати 4-х людей, які абсолютно не розбираються у футболі. Який там пенальті? Куди він повинен був подіти руку?". Завершив же свій спіч Неймар абсолютно нецензурною фразою на кшталт "пішли всі н...й".

УЄФА може відкрити дисциплінарне провадження проти Неймара за даним фактом. Наближче засідання дисциплінарного комітету пройде 28 березня. Нападнику загрожує дискваліфікація від 1 до 3 матчів, повідомляє Sport.es.

Цікаво, що подібний інцидент вже траплявся у 2015 році. Тодішній гравець ПСЖ Серж Ор'є також різко розкритикував суддівську бригаду за вилучення Златана Ібрагімовіча у поєдинку з Челсі, за що отримав дискваліфікацію на 3 матчі.