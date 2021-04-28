ПСЖ приймає Манчестер Сіті у півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу ПСЖ — Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Стартовий тиск парижан дав плоди на 15-й хвилини. Ді Марія майстерно подав кутовий, а забутий обороною "містян" Маркіньйос головою ефектно відправив м'яч у сітку.

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Відео гола Маркіньйоса:

"Містяни" відігралися у другому таймі. Доклався до епізоду з голом Олександр Зінченко. Українець якраз вийшов на заміну й вчасно відкинув де Брюйне на підступах до штрафного, той подавав, але м'яч нікого не зачепив і за цікавою траєкторію влетів у ворота Наваса.

Відео гола де Брюйне:

А на 71-й хвилині Ман Сіті вийшов вперед. Допоміг стандарт: Ріяд Марез пробив із півкола штрафного, а м'яч прошив стінку та влетів у незахищений кут воріт.

Відео гола Мареза: