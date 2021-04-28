ПСЖ – Манчестер Сіті: фанати парижан потужно мотивували гравців перед півфіналом ЛЧ
23:25 - Читать на русском
Вболівальники парижан не зважають на пандемію, коли йдеться про підтримку своєї команди.
90' live
15’ Маркіньйос
77’ Ідрісса Гуйє
Кевін де Брюйне 65’
Ріяд Марез 71’
15’ Маркіньйос
65’ Кевін де Брюйне
71’ Ріяд Марез
77’ Ідрісса Гуйє
На футболістів ПСЖ, які автобусом прямували на матч 1/2 фіналу ЛЧ проти Ман Сіті, очікував сюрприз біля стадіону Парк де Пренс.
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Тисячі фанатів паризького клубу зустріли свою команду, підбадьоривши підопічних Почеттіно великою кількістю піротехніки. Виглядало дійство дуже ефектно.
Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 4 квітня. Нагадаємо, у паралельному двобої за путівку у фінал між собою змагаються Реал та Челсі.
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