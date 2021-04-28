Вболівальники парижан не зважають на пандемію, коли йдеться про підтримку своєї команди.

На футболістів ПСЖ, які автобусом прямували на матч 1/2 фіналу ЛЧ проти Ман Сіті, очікував сюрприз біля стадіону Парк де Пренс.

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Тисячі фанатів паризького клубу зустріли свою команду, підбадьоривши підопічних Почеттіно великою кількістю піротехніки. Виглядало дійство дуже ефектно.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 4 квітня. Нагадаємо, у паралельному двобої за путівку у фінал між собою змагаються Реал та Челсі.

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