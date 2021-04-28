Болельщики парижан не обращают внимание на пандемию, когда речь идет о поддержке своей команды.

На футболистов ПСЖ, которые автобусом направлялись на матч 1/2 финала ЛЧ против Манчестер Сити, ожидал сюрприз возле стадиона Парк де Пренс.

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Тысячи фанатов парижского клуба встретили свою команду, подбодрив подопечных Почеттино большим количеством пиротехники. Выглядело все очень эффектно.

Ответный матч между этими соперниками состоится 4 апреля. Напомним, в параллельном поединке за путевку в финал между собой соревнуются Реал и Челси.

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