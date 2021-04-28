Де дивитися матч ПСЖ – Ман Сіті онлайн? В Україну гру показують на кількох платформах. Зустріч можна переглянути за підпискою на Volia Football 1 HD, де о 20:30 розпочнеться студія, та oll.tv. Також поєдинок покаже канал "Футбол 2" – протистоянню передуватиме "Ніч Ліги чемпіонів", запланована на 20:30. Сам матч, як і онлайн-трансляція ПСЖ – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує о 22:00. Команда Гвардіоли в цьому розіграші ЛЧ досі не програвала. Це перший півфінал для Пепа за 5 сезонів у Манчестері. Парижани можуть похвалитися тим, що вибили минулорічного переможця Ліги чемпіонів. ПСЖ ніколи не перемагав Сіті, але й програв тільки раз. Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЛЧ 2015/16. Тоді завдяки голам Де Брюйне підопічні Пеллегріні пройшли французький бар'єр.

ПСЖ – Манчестер Сіті: анонс і прогноз на півфінал Ліги чемпіонів

Порівняно з попереднім двобоєм турніру проти Борусії Дортмунд Гвардіола відважився лише на одну зміну. На жаль, вона стосується Зінченка. Універсальний гравець збірної України поступився місцем на лівому фланзі Жоау Канселу – номінальному правому оборонцеві. Почеттіно після Баварії тасує склад значно серйозніше. В основу повернулися 3 захисники (Флоренці, Маркіньйос і Баккер), а Верратті замінив Дракслера ближче до лінії атаки.

ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньйос, Кімпембе, Баккер – Гуйє, Паредес – Ді Марія, Верратті, Неймар – Мбаппе

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Канселу – Де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Бернарду Сілва, Фоден