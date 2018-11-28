ПСЖ – Ліверпуль: Рабйо не потрапив до заявки на матч через конфлікт з Тухелем

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Адріен Рабйо не зможе допомогти своїй команді у матчі ЛЧ проти Ліверпуля.

Напередодні поєдинку ЛЧ проти Ліверпуля між головним тренером ПСЖ Томасом Тухелем та його підопічним Адріеном Рабйо стався конфлікт, в результаті якого останній не потрапив до заявки на матч, повідомляє видання Paris United.

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Це не перший випадок, колиТухель карає 23-річного хавбека за порушення дисципліни. Раніше Рабйо залишався на лавці через запізнення передматчевий збір.

Нагадаємо, поєдинок Ліги чемпіонів ПСЖ – Ліверпуль відбудеться, сьогодні 28 листопада, початок о 22:00.

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