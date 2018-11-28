ПСЖ – Ливерпуль: Рабьо не попал в заявку на матч из-за конфликта с Тухелем

Полузащитник французского ПСЖ Адриен Рабйо не сможет помочь своей команде в матче ЛЧ против Ливерпуля.

Накануне поединка ЛЧ против Ливерпуля между главным тренером ПСЖ Томасом Тухелем и его подопечным Адриеном Рабьо произошел конфликт, в результате которого последний не попал в заявку на матч, сообщает издание Paris United.

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Это не первый случай, когдаТухель наказывает 23-летнего хавбека за нарушение дисциплины. Ранее Рабьо оставался на скамейке из-за опоздания на предматчевый сбор.

Напомним, поединок Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль состоится, сегодня 28 ноября, начало в 22:00.

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