Керівництво клубу вже веде переговори з ветераном про продовження контракту, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Хуммельс знову потрапив у скандал з жінками

У грудні Хуммельсу виповнилося 35, а на початку року він випав з основи Борусії. У пресі з'явилися чутки про рішення захисника завершити кар'єру влітку. Втім, останні кілька місяців знову продемонстрували високий клас Матса. Шеф оборони Дортмунда провів зразковий матч проти Баварії, а в грі з Атлетіко віддав розкішний асист і допоміг команді прорватися у півфінал ЛЧ. Борусія впевнена, що Хуммельс ще може принести чимало користі.

Нагадаємо, у кар'єрі захисника були лише Баварія і Дортмунд. За "джмелів" він загалом провів 502 матчі, оформивши 37 голів та 23 асисти.

Хуммельс на межі завершення: цифри проти, нездійсненна мрія, спогади про Карпати і Шахтар