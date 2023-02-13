ПСЖ – Баварія: відома доля Мессі, Мбаппе і Верратті на перший матч 1/8 фіналу ЛЧ
ПСЖ має приємні новини з лазарету перед стартом плей-офф Ліги чемпіонів.
Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе і Марко Верратті сьогодні займались у загальній групі, повідомляє RMC Sport.
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Аргентинець та італієць мали мікротравми, через які пропустили матч чемпіонату проти Монако (1:3). Мбаппе не виходив на поле з 1 лютого, коли пошкодив стегно у грі з Монпельє. ПСЖ стверджував, що форвард пропустить щонайменше 3 тижні, але проблема виявилася не настільки серйозною. Сьогодні на тренуванні Мбаппе багато сміявся і не демонстрував жодних ознак дискомфорту. У лазареті парижан залишаються лише Ренату Санчеш та Норді Мукієле.
Додамо, що ПСЖ прийматиме Баварію вже завтра (14 лютого), а матч-відповідь у Мюнхені відбудеться 8 березня.
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