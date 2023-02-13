Неймар грубо принижував двох молодих гравців ПСЖ – слова бразильця шокували навіть суперників
Поразка від Монако (1:3) розкрила всю глибину психологічної кризи, в якій опинився ПСЖ.
Після фінального свистка Неймар та Маркіньйос жорстко поговорили з впливовим радником клубу Луїшем Кампушем, однак перепалки відбувалися ще на полі.
ПСЖ збрехав про травму Мбаппе – зірка може приголомшити Баварію у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ
Зокрема, від Нея дісталось хавбеку Вітіньї та нападнику Уго Екітіке. Найдорожчий футболіст світу лютував через те, що перший не може віддати елементарні передачі, а другий неправильними рішеннями зіпсував кілька атак. Неймар не цурався використовувати брудну лайку, яка шокувала навіть гравців Монако.
ПСЖ слід швидко усувати всі свої конфлікти, адже 14 лютого відбудеться перший матч проти Баварії в рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Катарські боси навряд будуть раді, якщо команда другий рік поспіль вилетить на такій ранній стадії.
Помста Яремчука, кривдники Шахтаря, бойовитий Порту: хто з "андердогів" може здивувати у плей-офф ЛЧ