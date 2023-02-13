Поразка від Монако (1:3) розкрила всю глибину психологічної кризи, в якій опинився ПСЖ.

Після фінального свистка Неймар та Маркіньйос жорстко поговорили з впливовим радником клубу Луїшем Кампушем, однак перепалки відбувалися ще на полі.

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Зокрема, від Нея дісталось хавбеку Вітіньї та нападнику Уго Екітіке. Найдорожчий футболіст світу лютував через те, що перший не може віддати елементарні передачі, а другий неправильними рішеннями зіпсував кілька атак. Неймар не цурався використовувати брудну лайку, яка шокувала навіть гравців Монако.

ПСЖ слід швидко усувати всі свої конфлікти, адже 14 лютого відбудеться перший матч проти Баварії в рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Катарські боси навряд будуть раді, якщо команда другий рік поспіль вилетить на такій ранній стадії.

Yesterday, Neymar was at the heart of these tensions. He complained sharply to Vitinha (not receiving the ball in the right areas/paces) & Ekitike (his erratic decision-making) & used unkind words. Some Monaco players could not believe what they heard/saw from PSG. [@lequipe] pic.twitter.com/7OOmjBwrp1 — PSG Report (@PSG_Report) February 12, 2023

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