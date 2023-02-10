Вже незабаром ми знову будемо насолоджуватися баталіями між найсильнішими командами Європи. Фаворити відомі, але Ліга чемпіонів – це турнір, у якому завжди було місце для сюрпризів.

Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіцяють нам справжнє свято футболу, за яким ми будемо спостерігати вже незабаром. Команди ретельно вивчають суперника, і хоча у силі фаворитів сумніватися не доводиться, Ліга чемпіонів завжди готова подарувати шанс зухвалим. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR оцінює шанси "андердогів" на прорив у наступний етап турніру.

Мудрик матиме комфорт, мізерні шанси Яремчука, біди фіналістів, Мессі та скандал Баварії – прогноз на 1/8 Ліги чемпіонів

Брюгге

Нова команда Романа Яремчука зараз виглядає блідою тінню того, яким ми звикли бачити Брюгге. На перший погляд, ситуація очевидна: Бенфіка повинна просто розірвати бельгійців, які не можуть набрати хід навіть у внутрішній першості, та спокійно пройти в 1/4 фіналу. Але це лише на папері.

Дійсно, наразі форма Брюгге далека від ідеальної, але існує ймовірність, що саме у матчі Ліги чемпіонів підопічні Скотта Паркера таки "вистрілять". Можливо, зустріч із "колишніми" якось підштовхне і Романа Яремчука, який ніяк не може залишити "автограф" у воротах суперника. Прохід Брюгге виглядатиме справжнім дивом, але саме за такі несподіванки ми й любимо футбол, чи не так?

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РБ Лейпциг

Наразі букмекери не дають РБ Лейпциг жодних шансів на прохід у наступний раунд, адже команда протистоятиме самому Манчестер Сіті. На перший погляд, ці команди справді перебувають на різних рівнях, якби не одне "але": хлопці Гвардіоли люблять "пробуксовувати". Результативність Холанда впала, а самій грі "містян" бракує іскри, яка колись так лякала суперників.

Якщо Марко Розе зуміє знайти ключик до тактики Гвардіоли та налаштує своїх хлопців на агресію й зухвалість, то в Сіті можуть виникнути неабиякі проблеми. Оцінка букмекерів – це ще далеко не гарантія успіху.

Порту

Напевно, саме "дракони" можуть стати найголовнішою ставкою поціновувачів прихованих претендентів на перемогу у турнірі. Команда грає у швидкий футбол, надійна у захисті та виглядає дуже солідно. Звісно, чемпіонат Португалії – не найкраще мірило якості, але й на європейському рівні Порту завжди почувається доволі впевнено.

Інтер поки що демонструє чудову стабільність, але Порту під силу розхитати баланс "нерадзуррі". У цій битві характерів португальці можуть сподіватися на успіх за умови вдалого балансу швидкості та ігрової дисципліни.