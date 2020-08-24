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ПСЖ – Баварія: Тухель виділив фактор, який завадив його команді перемогти

08:27 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: Тухель виділив фактор, який завадив його команді перемогти
Томас Тухель / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель прокоментував поразку своєї команди від Баварії у фінальному матчі Ліги чемпіонів (0:1).

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

"В останні тижні ми продемонстрували все необхідне, що потрібно для перемоги у турнірі. Але у футболі доводиться миритися з тим, що більшу роль в таких матчах грає просте везіння.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми створювали моменти, проте не забили. Але не можна у цьому нікого звинувачувати", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який відбувся у Лісабоні, мюнхенська Баварія обіграла паризький ПСЖ з рахунком 1:0 і шостий раз у своїй історії стала переможцем турніру. Для ПСЖ вихід у фінал 2020 року став першим в історії.

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Ліга чемпіонів Томас Томас Тухель ПСЖ - Баварія Баварія Баварія ПСЖ ПСЖ
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