ПСЖ – Баварія: Тухель виділив фактор, який завадив його команді перемогти

"В останні тижні ми продемонстрували все необхідне, що потрібно для перемоги у турнірі. Але у футболі доводиться миритися з тим, що більшу роль в таких матчах грає просте везіння.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми створювали моменти, проте не забили. Але не можна у цьому нікого звинувачувати", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який відбувся у Лісабоні, мюнхенська Баварія обіграла паризький ПСЖ з рахунком 1:0 і шостий раз у своїй історії стала переможцем турніру. Для ПСЖ вихід у фінал 2020 року став першим в історії.

ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя