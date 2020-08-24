ПСЖ – Бавария: Тухель выделил фактор, помешавший его команде победить

"В последние недели мы продемонстрировали все необходимое, что нужно для победы в турнире. Но в футболе приходится мириться с тем, что большую роль в таких матчах играет простое везение.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мы создавали моменты, но не забили. Но нельзя в этом никого винить", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская Бавария обыграла парижский ПСЖ со счетом 1:0 и шестой раз в своей истории стала победителем турнира. Для ПСЖ выход в финал 2020 стал первым в истории.

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