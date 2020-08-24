toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - РУХ

ПСЖ – Баварія: фанати Марселя епічно відсвяткували поразку парижан у фіналі Ліги чемпіонів

09:33 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: фанати Марселя епічно відсвяткували поразку парижан у фіналі Ліги чемпіонів
Святкування фанатів на вулицях Марселя / Europe1

Поразка ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів стала радісною звісткою для вболівальників Марселя.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

Сотні фанатів Марселя вийшли на вулиці міста після поразки ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Вболівальники святкували, неначе їхні улюбленці виграли довгоочікуваний трофей: небо Марселя було освітлено фейєрверками та іншою піротехнікою. Зазначимо, що раніше місцева поліція забороняла атрибутику ПСЖ через можливі заворушення в місті.

У фіналі Ліги чемпіонів Баварія мінімально обіграла ПСЖ (1:0) завдяки голу Комана та оформила требл – другий у своїй історії, повторивши досягнення Барселони.

ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя

blog_ava
Баварія встановила унікальне досягнення в Лізі чемпіонів
06:00
2908
Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ - Баварія ПСЖ ПСЖ Марсель Марсель футбольні фанати Відеоновини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
8
год
:
9
хв
Тракай
19:00
Деррі Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?