ПСЖ – Баварія: фанати Марселя епічно відсвяткували поразку парижан у фіналі Ліги чемпіонів

Поразка ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів стала радісною звісткою для вболівальників Марселя.

Сотні фанатів Марселя вийшли на вулиці міста після поразки ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Вболівальники святкували, неначе їхні улюбленці виграли довгоочікуваний трофей: небо Марселя було освітлено фейєрверками та іншою піротехнікою. Зазначимо, що раніше місцева поліція забороняла атрибутику ПСЖ через можливі заворушення в місті.

У фіналі Ліги чемпіонів Баварія мінімально обіграла ПСЖ (1:0) завдяки голу Комана та оформила требл – другий у своїй історії, повторивши досягнення Барселони.

ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя