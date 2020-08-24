ПСЖ – Баварія: фанати Марселя епічно відсвяткували поразку парижан у фіналі Ліги чемпіонів

Сотні фанатів Марселя вийшли на вулиці міста після поразки ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.
ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Вболівальники святкували, неначе їхні улюбленці виграли довгоочікуваний трофей: небо Марселя було освітлено фейєрверками та іншою піротехнікою. Зазначимо, що раніше місцева поліція забороняла атрибутику ПСЖ через можливі заворушення в місті.
У фіналі Ліги чемпіонів Баварія мінімально обіграла ПСЖ (1:0) завдяки голу Комана та оформила требл – другий у своїй історії, повторивши досягнення Барселони.
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