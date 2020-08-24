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ПСЖ – Бавария: фанаты Марселя эпично отпраздновали поражение парижан в финале Лиги чемпионов

09:35 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: фанаты Марселя эпично отпраздновали поражение парижан в финале Лиги чемпионов
Празднование фанатов на улицах Марселя / Europe1

Поражение ПСЖ в финале Лиги чемпионов стала радостной вестью для болельщиков Марселя.

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

Сотни фанатов Марселя вышли на улицы города после поражения ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Болельщики праздновали, как будто их любимцы выиграли долгожданный трофей: небо Марселя было освещено фейерверками и другой пиротехникой. Отметим, что ранее местная полиция запрещала атрибутику ПСЖ из-за возможных беспорядков в городе.

В финале Лиги чемпионов Бавария минимально обыграла ПСЖ (1:0) благодаря голу Комана и оформила требл – второй в своей истории, повторив достижение Барселоны.

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ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча
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Лига чемпионов ПСЖ - Бавария ПСЖ ПСЖ Марсель Марсель футбольные фанаты Видеоновости
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