ПСЖ – Бавария: фанаты Марселя эпично отпраздновали поражение парижан в финале Лиги чемпионов

Поражение ПСЖ в финале Лиги чемпионов стала радостной вестью для болельщиков Марселя.

Сотни фанатов Марселя вышли на улицы города после поражения ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Болельщики праздновали, как будто их любимцы выиграли долгожданный трофей: небо Марселя было освещено фейерверками и другой пиротехникой. Отметим, что ранее местная полиция запрещала атрибутику ПСЖ из-за возможных беспорядков в городе.

В финале Лиги чемпионов Бавария минимально обыграла ПСЖ (1:0) благодаря голу Комана и оформила требл – второй в своей истории, повторив достижение Барселоны.

ПСЖ – Бавария: мощный Мюнхен взял Лигу чемпионов, драматичное убийство мечты шейхов и мажорная нота от незаметного героя