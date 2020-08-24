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ПСЖ – Баварія: Еррера емоційно відреагував на поразку парижан у фіналі Ліги чемпіонів

12:23 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: Еррера емоційно відреагував на поразку парижан у фіналі Ліги чемпіонів
Андер Еррерра / Reuters

Півзахисник ПСЖ Андер Еррерра поділився враженнями від фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (0:1).

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

"Ми зробили все, щоб виграти матч. У нас було 5-6 моментів. У Баварії було 2-3 шансу, але один вони реалізували в другому таймі. Нам шкода наших уболівальників, ми знаємо, наскільки це важливо для них і для історії ПСЖ.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми виграли 4 титули і програли в фіналі Ліги чемпіонів – думаю, ми не заслужили на поразку. Зараз складно говорити, складно пояснювати, буде складно заснути. Але з завтрашнього дня я і мої одноклубники почнемо спочатку. Ми створили щось дуже важливе для клубу", – наводить слова Еррери офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ мінімально поступився Баварії (0:1) у фіналі Ліги чемпіонів. Єдиний гол в активі Кінгслі Комана.

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Теги
Баварія Баварія ПСЖ - Баварія Ліга чемпіонів Андер Андер Еррера ПСЖ ПСЖ
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