ПСЖ – Бавария: Эррера эмоционально отреагировал на поражение парижан в финале Лиги чемпионов

"Мы сделали все, чтобы выиграть матч. У нас было 5-6 моментов. У Баварии было 2-3 шанса, но один они реализовали во втором тайме. Нам жаль наших болельщиков, мы знаем, насколько это важно для них и для истории ПСЖ.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мы выиграли 4 титула и проиграли в финале Лиги чемпионов – думаю, мы не заслужили поражение. Сейчас сложно говорить, сложно объяснять, будет сложно заснуть. Но с завтрашнего дня я и мои одноклубники начнем сначала. Мы создали что-то очень важное для клуба", – приводит слова Эрреры официальный сайт УЕФА.

Напомним, ПСЖ минимально уступил Баварии (0:1) в финале Лиги чемпионов. Единственный гол в активе Кингсли Комана.

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