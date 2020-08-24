toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОРСКЛА - РУХ

ПСЖ – Бавария: Эррера эмоционально отреагировал на поражение парижан в финале Лиги чемпионов

12:26 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: Эррера эмоционально отреагировал на поражение парижан в финале Лиги чемпионов
Андер Эррерра / Reuters

Полузащитник ПСЖ Андер Эррерра поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов против Баварии (0:1).

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

"Мы сделали все, чтобы выиграть матч. У нас было 5-6 моментов. У Баварии было 2-3 шанса, но один они реализовали во втором тайме. Нам жаль наших болельщиков, мы знаем, насколько это важно для них и для истории ПСЖ.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мы выиграли 4 титула и проиграли в финале Лиги чемпионов – думаю, мы не заслужили поражение. Сейчас сложно говорить, сложно объяснять, будет сложно заснуть. Но с завтрашнего дня я и мои одноклубники начнем сначала. Мы создали что-то очень важное для клуба", – приводит слова Эрреры официальный сайт УЕФА.

Напомним, ПСЖ минимально уступил Баварии (0:1) в финале Лиги чемпионов. Единственный гол в активе Кингсли Комана.

ПСЖ – Бавария: мощный Мюнхен взял Лигу чемпионов, драматичное убийство мечты шейхов и мажорная нота от незаметного героя

blog_ava
ПСЖ – Бавария: мощный Мюнхен взял Лигу чемпионов, драматичное убийство мечты шейхов и мажорная нота от незаметного героя
06:26
28524
Теги
Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Андер Андер Эррера Бавария Бавария ПСЖ ПСЖ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
9
мин
Тракай
19:00
Дерри Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?