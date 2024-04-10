ПСЖ – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
21:09 - Читать на русском
ПСЖ у рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
31' live
Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між ПСЖ і Барселоною розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна за посиланням на MEGOGO.
ПСЖ – Барселона: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
ПСЖ:
Барселона:
Атлетіко – Борусія Дортмунд: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter