ПСЖ в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Барселону. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между ПСЖ и Барселоной начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна по ссылке на MEGOGO.

ПСЖ – Барселона: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы

ПСЖ:

Барселона:

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