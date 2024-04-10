ПСЖ – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов
21:10 - Читати українською
ПСЖ в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Барселону. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".
18' live
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между ПСЖ и Барселоной начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна по ссылке на MEGOGO.
ПСЖ – Барселона: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
ПСЖ:
Барселона:
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