"Ми готові до матчу. У першому поєдинку ми виступили дуже добре і тепер розуміємо, скільки нам належить витратити сил. Знаємо, що потрібно перемогти для виходу в чвертьфінал.

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Для нас нічого не змінилося, ми так само шанобливо ставимося до Барселони. Слід бути повністю зосередженими, викластися на сто відсотків і постаратися перемогти. Ми хочемо виграти, а для цього потрібно йти в атаку.

У таких матчах хочуть грати всі. Наші гравці по-справжньому натхненні і впевнені в собі. Ми постараємося не допустити ситуацій, з яких Барселона може отримати користь", – цитує Наваса сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першій зустрічі ПСЖ на виїзді пошматував Барселону (4:1). Матч-відповідь відбудеться 10 березня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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