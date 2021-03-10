"Мы готовы к матчу. В первом поединке мы выступили очень хорошо и теперь понимаем, сколько нам предстоит потратить сил. Знаем, что нужно победить для выхода в четвертьфинал.

Ювентус – Порту – 3:2 – видео голов и обзор матча

Для нас ничего не изменилось, мы так же уважительно относимся к Барселоне. Следует быть полностью сосредоточенными, выложиться на сто процентов и постараться победить. Мы хотим выиграть, а для этого нужно идти в атаку.

В таких матчах хотят играть все. Наши игроки по-настоящему вдохновлены и уверены в себе. Мы постараемся не допустить ситуаций, из которых Барселона может получить пользу", – цитирует Наваса сайт УЕФА.

Напомним, в первой встрече ПСЖ на выезде разорвал Барселону (4:1). Ответный матч состоится 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео