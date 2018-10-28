ПСВ – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем зіграв внічию з ПСВ у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів ПСВ – Тоттенхем на сайті "Футбол 24".

Лосано вивів ПСВ вперед на 30-й хвилині матчу, скориставшись помилкою Алдервейрелда. Однак ще до перерви Лукас Моура відновив рівновагу.

ПСВ врятував нічию у матчі з Тоттенхемом, Льоріс отримав червону картку

На початку другого тайму відзначився Кейн, але Тоттенхем, який грав в меншості після вилучення Льоріса, не зміг втримати перемогу. Де Йонг ефектно замкнув подачу зі штрафного.

Таким чином, ПСВ та Тоттенхем набрали по першому очку в Лізі чемпіонів, займаючи третє та четверте місце в турнірній таблиці групи В.

Ліга чемпіонів 2018/2019, 3-й тур, група В

ПСВ – Тоттенхем – 2:2

Голи: Лосано, 30, Де Йонг, 87 – Моура, 39, Кейн, 55

Вилучення: Льоріс, 79