toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

ПСВ – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

24 октября 23:28 148 Читати українською
ПСВ – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча
ПСВ – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Тоттенхэм сыграл вничью с ПСВ в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов ПСВ – Тоттенхэм на сайте "Футбол 24".

Лосано вывел ПСВ вперед на 30-й минуте матча, воспользовавшись ошибкой Алдервейрелда. Однако еще до перерыва Лукас Моура восстановил равновесие.

ПСВ спас ничью в матче с Тоттенхэмом, Льорис получил красную карточку

В начале второго тайма отличился Харри Кейн, но Тоттенхэм, который играл в меньшинстве после удаления Льориса, не смог удержать победу. Де Йонг эффектно замкнул подачу со штрафного.

Таким образом, ПСВ и Тоттенхэм набрали по первому очку в Лиге чемпионов, занимая третье и четвертое место в турнирной таблице группы В.

Лига чемпионов 2018/2019, 3-й тур, группа В

ПСВ – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Лосано, 30, Де Йонг, 87 – Моура, 39, Кейн, 55

Удаление: Льорис, 79

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов3 турФиллипс (Эйндховен)

ПСВ - Тоттенхэм: Среда 24 октября 2018

ПСВ
Матч окончен
2 : 2
Тоттенхэм
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Тоттенхэм Тоттенхэм Лига чемпионов ПСВ ПСВ ПСВ - Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
53
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук