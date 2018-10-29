ПСВ – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Тоттенхэм сыграл вничью с ПСВ в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов ПСВ – Тоттенхэм на сайте "Футбол 24".

Лосано вывел ПСВ вперед на 30-й минуте матча, воспользовавшись ошибкой Алдервейрелда. Однако еще до перерыва Лукас Моура восстановил равновесие.

ПСВ спас ничью в матче с Тоттенхэмом, Льорис получил красную карточку

В начале второго тайма отличился Харри Кейн, но Тоттенхэм, который играл в меньшинстве после удаления Льориса, не смог удержать победу. Де Йонг эффектно замкнул подачу со штрафного.

Таким образом, ПСВ и Тоттенхэм набрали по первому очку в Лиге чемпионов, занимая третье и четвертое место в турнирной таблице группы В.

Лига чемпионов 2018/2019, 3-й тур, группа В

ПСВ – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Лосано, 30, Де Йонг, 87 – Моура, 39, Кейн, 55

Удаление: Льорис, 79