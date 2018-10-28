ПСВ врятував нічию у матчі з Тоттенхемом, Льоріс отримав червону картку

Тоттенхем у 3-му турі Ліги чемпіонів у меншості не зміг втримати виїзну перемогу над ПСВ.

Матч проходив за повної домінації Тоттенхема, який контролював м'яч та регулярно створював гольові моменти. Вже на 4-й хвилині Сон Хин Мін міг вивести лондонців уперед, однак його з меж штрафного заблокував один із захисників. На 17-й міг відзначитись Кейн, однак і його постріл після подачі з кутового заблокували, після чого Харрі знову перевисів захисників і замкнув подачу ударом в поперечину. ПСВ прокинувся на 20-х хвилинах, однак удари Перрейри з дистанції та Де Йонга головою пройшли недалеко від каркасу воріт. На 30-й же голландці вирвались уперед: Алдервейрельд в елементарній ситуації втратив м'яч, Лосано вийшов віч-на-віч і рикошетом від ноги Тобі перекинув Льоріса – 1:0!

Після цього "шпори" притиснули ПСВ: на 35-й хвилині голкіпер Зут у красивому стрибку парирував удар все того ж Алдервейрельда, а потім через офсайд не зарахували гол Девідсона Санчеса. Зрештою, на 39-й Тоттенхем відігрався: Лукас Моура прекрасним ударом з метрів 12-ти замкнув простріл Тріпп'єра – 1:1. Втім, на 45-й ПСВ міг забити другий гол, але Перрейро завершив свій сольний прохід ударом у поперечину.

У другому таймі малюнок гри не змінився, але цього разу "шпори" досить" швидко забили. На 55-й хвилині Еріксен обігрався з партнерами та виконав подачу на дальню штангу, яку ударом головою з кількох метрів замкнув Кейн – 1:2. На 66-й він Харрі міг оформити дубль, але його удар під поперечину відбив Зут. На 71-й був відіграний і він, але Ламела шикарним ударом влучив у поперечину. Все йшло до перемоги, аж тут на 79-й хвилині Уго Льоріс вийшов з воріт та грубо збив Лосано, отримавши пряму червону картку. ПСВ одразу відчув кров і на 87-й таки відігрався: після подачі зі штрафного м'яч заметушився по карному майданчику, і Люк Де Йонг елегентно підрізав його у ближню дев'ятку – 2:2. Це був останній гол у матчі.

Таким чином, ПСВ та Тоттенхем набрали по першому очку в Лізі чемпіонів, займаючи тертє та четверте місце у таблиці.

Ліга чемпіонів 2018/2019, 3-й тур, група В

ПСВ – Тоттенхем – 2:2

Голи: Лосано, 30, Де Йонг, 87 – Моура, 39, Кейн, 55

Вилучення: Льоріс, 79