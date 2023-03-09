Пройшло понад 10 років, як шейхи купили ПСЖ і задекларували головну мету – виграти Лігу чемпіонів. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує, що з цього вийшло.

Баварія ще раз здолала ПСЖ і вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – Мессі закрили мускулами, фактор Мбаппе не зіграв

5 вильотів в 1/8 фіналу, 4 чвертьфінали, один півфінал, один фінал і жодного трофея. Виглядає провально, особливо на фоні Баварії, яка за той же період двічі виграла Лігу чемпіонів і лише раз вилетіла раніше 1/4. Хоча Мюнхен також не має серйозної конкуренції на внутрішній арені, а на трансфери витрачає навіть менше.

PSG's eliminations in the Champions League for 10 years:



2023: Last 16

2022: Last 16

2021: Semi-final

2020: Final

2019: Last 16

2018: Last 16

2017: Last 16

2016: Quarter-final

2015: Quarter-final

2014: Quarter-final

2013: Quarter-final pic.twitter.com/wtU0TfXpkT — Football Tweet  (@Football__Tweet) March 8, 2023

З сезону-2012/13 ПСЖ витратив півтора мільярда євро... І лише 4 рази пройшов топ-команди в плей-офф Ліги чемпіонів: Манчестер Сіті (2014/15), Челсі (2015/16), Барселону та Баварію (2020/21). Інші 11 протистоянь з грандами завершилися фіаско. ПСЖ ніби боїться своєї сили.

Всі пам'ятають про епічний виліт від Барселони після 4:0 в першому матчі. Однак схожий сценарій повторився з Челсі, Манчестер Юнайтед і Реалом. Брак переможного менталітету спробували вирішити запрошенням Рамоса та Мессі, які на двох виграли 8 ЛЧ. Хто, як не вони, має привести до європейської вершини?

Проблема в тому, що плаксиве середовище клубу переважує. Рамос відіграв на високому рівні проти Баварії, але виглядає найманцем, а не лідером, як це було в Реалі. Просто зробив свою роботу. Мессі й того не зробив. Складається враження, що йому не цікаво грати за ПСЖ. Купа втрат, багато програної боротьби, а Лео навіть не нервувався. Байдужий погляд, байдужі походеньки по полю.

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У Нассера Аль-Хелаїфі є мрія. Клуб живе в режимі "зробити все, щоб взяти Лігу чемпіонів наступного сезону". Не вдалося з Ібрагімовічем, не вдалося з Ді Марією, не вдалося з Неймаром і Мбаппе, не вдалося з Мессі. Тренери також на довго не затримуються. ЛЧ не виграли і команду не побудували.

Центральною фігурою проєкту зробили Мбаппе, який спить і бачить вершкову футболку. У основних захисників (і капітанів водночас) через рік завершуються контракти, а Кімпембе ще й конфліктує через недовіру до вихованців. У фіналі ЛЧ-2020 ПСЖ прибив "свій" Коман, який не дочекався шансу. Пройшло три роки – Кінгслі знову забиває Парижу.

У Лізі чемпіонів велика роль удачі та випадковості. Десь судді вплинуть (привіт Барселоні), десь один удар залетить (привіт МЮ), а ще випадкові традиційні березневі травми Неймара. Манчестер Сіті, який взяв найкращого тренера, створив йому комфортні умови та встановив здоровий курс розвитку, не дозволить збрехати. Але Сіті вилітає через ігрові причини, а ПСЖ – через м'якотілість, граючи на рівні з суперниками або й краще.

Топ-клуби намагаються зменшити вплив випадковостей, будуючи цілісні команди. ПСЖ навпаки розхитує дисперсію поділом на лінивих суперзірок, які мають вирішувати, та посередніх трудяг, які мають терпіти. Однак Мессі не в настрої, Неймар травмований, Мбаппе вимкнув Упамекано – і все. А Вітінья з Руїсом, Солером і Санчешом не тягнуть рівень Баварії. У підсумку нове фіаско і статус вічних невдах.