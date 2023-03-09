Прошло более 10 лет, как шейхи купили ПСЖ и задекларировали главную цель – выиграть Лигу чемпионов. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR напоминает, что из этого вышло.

Бавария еще раз одолела ПСЖ и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – Месси закрыли мускулами, фактор Мбаппе не сыграл

5 вылетов в 1/8 финала, 4 четвертьфинала, один полуфинал, один финал и ни одного трофея. Смотрится провально, особенно на фоне Баварии, которая за тот же период дважды выиграла Лигу чемпионов и только раз вылетела раньше 1/4. Хотя у Мюнхена также нет серьезной конкуренции на внутренней арене, а на трансферы она тратит даже меньше.

PSG's eliminations in the Champions League for 10 years:



2023: Last 16

2022: Last 16

2021: Semi-final

2020: Final

2019: Last 16

2018: Last 16

2017: Last 16

2016: Quarter-final

2015: Quarter-final

2014: Quarter-final

2013: Quarter-final pic.twitter.com/wtU0TfXpkT — Football Tweet  (@Football__Tweet) March 8, 2023

С сезона-2012/13 ПСЖ потратил полтора миллиарда евро... И только 4 раза прошел топ-команды в плей-офф Лиги чемпионов: Манчестер Сити (2014/15), Челси (2015/16), Барселону и Баварию (2020/ 21). Остальные 11 противостояний с грандами завершились фиаско. ПСЖ будто боится своей силы.

Все помнят об эпическом вылете от Барселоны после 4:0 в первом матче. Однако схожий сценарий повторился с Челси, Манчестер Юнайтед и Реалом. Нехватку победного менталитета попытались решить приглашениями Рамоса и Месси, которые на двоих выиграли 8 ЛЧ. Кто, если не они, должен привести к европейской вершине?

Проблема в том, что плаксивая среда клуба преобладает. Рамос отыграл на высоком уровне против Баварии, но выглядит наемником, а не лидером, как это было в Реале. Просто сделал свою работу. Месси и этого не сделал. Создается впечатление, что ему неинтересно играть за ПСЖ. Куча потерь, много проигранной борьбы, а Лео даже не нервничал. Равнодушный взгляд, безразличные похождения по полю.

Лига чемпионов – спортивное событие, которое невозможно пропустить! Так что включай свои гаджеты на громкость и наблюдай за самыми ожесточенными футбольными баталиями вместе с HLIBNY DAR.

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У Нассера Аль-Хелаифи есть мечта. Клуб живет в режиме "сделать все, чтобы взять Лигу чемпионов в следующем сезоне". Не удалось с Ибрагимовичем, не удалось с Ди Марией, не удалось с Неймаром и Мбаппе, не удалось с Месси. Тренеры также долго не задерживаются. ЛЧ не выиграли и команду не построили.

Центральной фигурой проекта сделали Мбаппе, который спит и видит сливочную футболку. У основных защитников (и капитанов одновременно) через год истекают контракты, а Кимпембе еще и конфликтует из-за недоверия к воспитанникам. В финале ЛЧ-2020 ПСЖ прибил "свой" Коман, не дождавшийся шанса. Прошло три года – Кингсли снова забивает Парижу.

В Лиге чемпионов велика роль удачи и случайности. Где-то судьи повлияют (привет Барселоне), где-то один удар залетит (привет МЮ), а еще случайные традиционные мартовские травмы Неймара. Манчестер Сити, который взял лучшего тренера, создал ему комфортные условия и установил здоровый курс развития, не даст соврать. Но Сити вылетает по игровым причинам, а ПСЖ – из-за мягкотелости, играя на уровне с соперниками или даже лучше.

Топ-клубы пытаются снизить влияние случайности, строя целостные команды. ПСЖ наоборот расшатывает дисперсию разделением на ленивых суперзвезд, которые должны решать, и посредственных трудяг, которые должны терпеть. Однако Месси не в настроении, Неймар травмирован, Мбаппе выключил Упамекано – и все. А Витинья с Руисом, Солером и Санчешем не тянут уровень Баварии. В итоге новое фиаско и статус вечных неудачников.