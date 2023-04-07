"Ми знаємо Лемпарда, адже він вже був нашим тренером. Це хороша новина, що він повернувся і намагається змінити наш сезон, тому що це явно не було добре. Нам треба бути чесними із собою. Зрештою, простіше звільнити тренера замість 30 гравців, але ми також повинні відповідати за це. Нам треба працювати краще і подякувати Поттеру, який був тут і зробив хорошу роботу. Це нелегко, коли так багато змін, тож для нього це теж була погана ситуація.

Лемпард оцінив другий прихід до керма Челсі, натякнувши на шанс для Мудрика і Ко

Ми вже мали коротку зустріч з Лемпардом. Він пояснив, чого хоче та на що розраховує під кінець сезону. Тепер у нас є можливість вийти і піднятися по таблиці АПЛ настільки, наскільки ми можемо. Також у нас є дві прекрасні гри з Реалом. Ми маємо шанс позитивно завершити сезон, тому треба ним скористатися", – сказав Ковачіч у коментарі Sky Sports.

Наступний матч Челсі проведе вже завтра (8 квітня) на полі Вулверхемптона. Мудрик і компанія йдуть одинадцятими в турнірній таблиці АПЛ і мають лише примарні шанси на єврокубкову зону, але продовжують боротьбу в чвертьфіналі ЛЧ. Поєдинки з Реалом заплановані на 12 і 18 квітня.

Мудрика купив божевільний профан – звільнення Поттера настільки логічне, наскільки й абсурдне