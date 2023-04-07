"Мы знаем Лэмпарда, ведь он уже был нашим тренером. Это хорошая новость, что он вернулся и попытается изменить наш сезон, потому что это явно не было хорошо. Нам нужно быть честными с собой. В конце концов, проще уволить тренера вместо 30 игроков, но мы также должны отвечать за это. Нам надо работать лучше и поблагодарить Поттера, который был здесь и сделал хорошую работу. Это нелегко, когда так много перемен, поэтому для него это тоже была плохая ситуация.

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У нас уже была короткая встреча с Лэмпардом. Он объяснил, чего хочет и на что рассчитывает к концу сезона. Теперь у нас есть возможность выйти и подняться по таблице АПЛ настолько, насколько мы можем. Также у нас есть две прекрасные игры с Реалом. У нас есть шанс положительно завершить сезон, поэтому нужно им воспользоваться", – сказал Ковачич в комментарии Sky Sports.

Следующий матч Челси проведет уже завтра (8 апреля) на поле Вулверхэмптона. Мудрик и компания идут одиннадцатыми в турнирной таблице АПЛ и имеют лишь призрачные шансы на еврокубковую зону, но продолжают борьбу в четвертьфинале ЛЧ. Поединки с Реалом намечены на 12 и 18 апреля.

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