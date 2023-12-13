Шахтар U-19 програв Порту в 6 турі Юнацької ліги УЄФА і завершив виступи в турнірі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Юнацька ліга УЄФА 2023/24

Група H, 6 тур

Порту U-19 – Шахтар U-19 – 2:0

Голи: Канде, 47, Мора, 63

Команда Олексія Бєліка достроково втратила шанси пройти у плей-офф Юнацької ліги УЄФА, але завершити турнір на мажорній ноті не змогла. Все вирішили два голи на старті другого тайму – влучні удари Канде та Мори принесли "драконам" перемогу. "Гірники" мали кілька моментів, щоб забити, однак не змогли пробити кіпера.

Шахтар U-19 програв Порту і завершив виступи в Юнацькій ЛЧ – команда Бєліка не зуміла вийти з групи

2:0 – Шахтар U-19 завершив груповий турнір Юнацької Ліги УЄФА на 3-му місці, набравши 6 очок. Порту і Барселона набрали по 15, але саме португальці фінішували першими завдяки перевазі в очних матчах. Антверпен програв усі матчі та фінішував останнім.