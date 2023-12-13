Прощання з єврокубками у відеоогляді матчу Порту U-19 – Шахтар U-19 – 2:0
Шахтар U-19 програв Порту в 6 турі Юнацької ліги УЄФА і завершив виступи в турнірі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Юнацька ліга УЄФА 2023/24
Група H, 6 тур
Порту U-19 – Шахтар U-19 – 2:0
Голи: Канде, 47, Мора, 63
Команда Олексія Бєліка достроково втратила шанси пройти у плей-офф Юнацької ліги УЄФА, але завершити турнір на мажорній ноті не змогла. Все вирішили два голи на старті другого тайму – влучні удари Канде та Мори принесли "драконам" перемогу. "Гірники" мали кілька моментів, щоб забити, однак не змогли пробити кіпера.
Шахтар U-19 програв Порту і завершив виступи в Юнацькій ЛЧ – команда Бєліка не зуміла вийти з групи
2:0 – Шахтар U-19 завершив груповий турнір Юнацької Ліги УЄФА на 3-му місці, набравши 6 очок. Порту і Барселона набрали по 15, але саме португальці фінішували першими завдяки перевазі в очних матчах. Антверпен програв усі матчі та фінішував останнім.