Шахтер U-19 проиграл Порту в 6-м туре Юношеской лиги УЕФА и завершил выступления в турнире. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Юношеская лига УЕФА 2023/24

Группа H, 6 тур

Порту U-19 – Шахтер U-19 – 2:0

Голы: Канде, 47, Мора, 63

Команда Алексея Белика досрочно потеряла шансы пройти в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, но завершить турнир на мажорной ноте не смогла. Все решили два гола на старте второго тайма – точные удары Канде и Моры принесли "драконам" победу. "Горняки" имели несколько моментов, чтобы забить, однако не смогли пробить кипера.

Шахтер U-19 проиграл Порту и завершил выступления в Юношеской ЛЧ – команда Белика не сумела выйти из группы

2:0 – Шахтер U-19 завершил групповой турнир Юношеской Лиги УЕФА на 3-м месте, набрав 6 очков. Порту и Барселона набрали по 15, но именно португальцы финишировали первыми благодаря преимуществу в очных матчах. Антверпен проиграл все матчи и финишировал последним.